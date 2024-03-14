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Аналитик: растущие цены на сырьё и энергоресурсы значительно поддержат рубль

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Анастасия Румянцева
Александр Шнейдерман, руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс», объяснил в беседе с RT данные, согласно которым цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $85 за баррель впервые с 7 ноября 2023 года.

«Скорее всего, мировые цены на нефть отреагировали таким образом на последний отчёт Международного энергетического агентства. Аналитики агентства написали в своём докладе, что спрос на нефть будет расти быстрее, чем ожидалось. А предложения сырья будет меньше. Соответственно, цены отреагировали таким образом», — отметил эксперт.

При этом он напомнил, что страны, входящие в коалицию ОПЕК+, также планируют продолжить сокращать добычу.

«Мы считаем, что до конца недели есть ещё потенциал роста. В случае закрепления сегодня цены выше $84 за баррель Brent, цель по нему — $87 уже на текущей неделе. Растущие цены на сырьё и энергоресурсы значительно поддержат рубль, бюджет и макроэкономическую стабильность России», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $85 за баррель впервые с 7 ноября 2023 года.

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