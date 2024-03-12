Пушилин заявил о намерении Донбасса делать большой вклад в экономику России

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время беседы с RT заявил, что Донбасс намерен делать большой вклад в экономику России.

По его словам, Донбассу находиться в дотационном состоянии «нехарактерно, неприемлемо».

«И конечно, мы себе просто внутренне не позволим где-то в таком состоянии задержаться. Поэтому уже сейчас, пока ещё не закончены боевые действия, мы выстраиваем наши планы, не то что там на пять лет после победы, а там на десятилетия», — сказал Пушилин.

Он отметил, что прямо сейчас уже закладывается экономический фундамент, который будет развиваться в дальнейшем.

«Характерными и традиционными для нас являются угольная отрасль, металлургия, химическая отрасль, машиностроение. Так вот, как раз на машиностроение, на станкостроение, на тех предприятиях, которые дают высокую добавленную стоимость, мы сейчас и будем делать акцент. С одной стороны, это для нас понятно, потому что есть и компетенции, есть и соответствующие учебные заведения, где можно и мы будем готовить специалистов. Но есть ещё и запрос внутри страны. Потому что есть изменившиеся условия, внешние», — подчеркнул глава ДНР.

Пушилин напомнил, что за последние годы российские торговые цепочки перестроились и Россия переориентировалась на другие рынки.

«То есть переориентация в целом России больше на Восток. И конечно, там формирование взаимоотношений внутри экономических... взаимоотношений внутри стран БРИКС. Мы и на этом делаем акцент. Ну, в первую очередь, конечно, основными вот в плане структуры экономики, то есть самыми, наверное, глобальными так же будут для нас оставаться — это угольная и отрасль металлургия в целом», — добавил он.

Ранее Пушилин во время беседы с RT заявил о необходимости разминировать Авдеевку перед восстановлением.