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Число самозанятых в Ставропольском крае достигло 153 тысяч

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Количество самозанятых в Ставропольском крае достигло 153 тыс., что на 40% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на данные регионального Минэкономразвития.

«На Ставрополье в сфере МСП сейчас трудятся более 400 тыс. человек. Количество предпринимателей будет только расти. Поручил нашим фондам работать над расширением мер поддержки, направленных в том числе на повышение производительности труда», — заявил глава ведомства Денис Полюбин.

В 2024 году на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в регионе направят 160 млн рублей.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Сергея Собянина сообщала, что число самозанятых в Москве в 2023 году выросло на 329 тыс. и достигло 1,5 млн.

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