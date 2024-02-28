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Инвестстратег Бахтин прокомментировал укрепление курса рубля

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Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин прокомментировал укрепление курса рубля.

«Нацвалюта может опираться на прохождение через пик февральского налогового периода — сегодня проводятся основные фискальные платежи», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, в целом основной объём средств под налоги экспортёрами уже продан, поэтому динамика курса в ближайшее время может развернуться.

Как отметил Бахтин, за российскую валюту играют меры валютного контроля, действия ЦБ и эффект от высоких ставок.

Ранее Александр Бахтин заявил, что после окончания налогового периода в России доллар может стоить 92,5—93 рубля.

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