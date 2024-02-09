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Путин назвал использование доллара во внешнеполитической борьбе ошибкой США

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Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал использование Соединёнными Штатами доллара во внешнеполитической борьбе ошибкой американского руководства.

«Вы знаете, это одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства Соединённых Штатов — использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы», — заявил Путин.

Он назвал доллар главным оружием сохранения могущества США в мире.

«Как только политическое руководство приняло решение использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы, они нанесли удар по этому американскому могуществу», — подчеркнул Путин.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил об утрате Соединёнными Штатами экономического лидерства.

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