Путин назвал использование доллара во внешнеполитической борьбе ошибкой США
«Вы знаете, это одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства Соединённых Штатов — использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы», — заявил Путин.
Он назвал доллар главным оружием сохранения могущества США в мире.
«Как только политическое руководство приняло решение использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы, они нанесли удар по этому американскому могуществу», — подчеркнул Путин.
Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил об утрате Соединёнными Штатами экономического лидерства.