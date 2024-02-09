Путин назвал использование доллара во внешнеполитической борьбе ошибкой США

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал использование Соединёнными Штатами доллара во внешнеполитической борьбе ошибкой американского руководства.

«Вы знаете, это одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства Соединённых Штатов — использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы», — заявил Путин.

Он назвал доллар главным оружием сохранения могущества США в мире.

«Как только политическое руководство приняло решение использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы, они нанесли удар по этому американскому могуществу», — подчеркнул Путин.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил об утрате Соединёнными Штатами экономического лидерства.