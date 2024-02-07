Минфин России намерен обязать банки отчитываться об операциях с бриллиантами
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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.
Уточняется, что этот шаг Минфин обосновал необходимостью повышения прозрачности и эффективности контроля за оборотом драгоценностей, а также защитой интересов приобретателей драгоценных камней.
В ведомстве рассказали изданию, что соответствующий шаг связан с увеличением числа операций с бриллиантами после отмены НДС на их покупку физическими лицами в банках.
Ранее правительство России подготовило проект постановления с предложением обязать банки проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации.