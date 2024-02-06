В Ишиме заявили о намерении реализовать 15 инвестпроектов в 2024 году
Об этом сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Реализация проектов даст городу 210 новых рабочих мест.
Всего в реестре инвестпроектов в муниципальном образовании городской округ город Ишим — 29 проектов с объёмом инвестиций 917,3 млн рублей, уточнили в горадминистрации.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что столичные власти утвердили порядок присвоения статуса соответствия Целям устойчивого развития.