В Ишиме заявили о намерении реализовать 15 инвестпроектов в 2024 году

В Ишиме Тюменской области в 2024 году планируется реализовать 15 инвестиционных проектов. Общий объём вложений оценивается в 346,3 млн рублей.

Об этом сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Реализация проектов даст городу 210 новых рабочих мест.

Всего в реестре инвестпроектов в муниципальном образовании городской округ город Ишим — 29 проектов с объёмом инвестиций 917,3 млн рублей, уточнили в горадминистрации.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что столичные власти утвердили порядок присвоения статуса соответствия Целям устойчивого развития.