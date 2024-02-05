В Удмуртии собрали 398 млрд рублей налогов по итогам 2023 года

В пресс-службе УФНС по Удмуртии заявили, что по итогам 2023 года из республики в консолидированный бюджет России мобилизовали налогов на 398,6 млрд рублей.

Это на 39,5 млрд, или на 11%, больше, чем в 2022-м, пишет izhlife.ru.

Отмечается, что из этой суммы в федеральный бюджет мобилизовано 76,9% (306,6 млн рублей), в консолидированный бюджет Удмуртии — 23,1% (92 млн рублей).

В структуре собранного в федеральный бюджет 57,1% — платежи за пользование природными ресурсами, 18,5% — налоги на добавленную стоимость, 9,8% — налоги на доходы физлиц, 7,8% — налоги на прибыль организаций.

Ранее сообщалось, что «Роснефть» в прошлом году уплатила налоги на сумму 4 трлн рублей, за последние пять лет выплаты превысили 18 трлн рублей.