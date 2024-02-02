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Подмосковные производители смогут представить товары в розничных сетях Саудовской Аравии

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Московская область запустит листинг локальных товаров в ретейле Саудовской Аравии. Региональный Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности начал принимать заявки.
Подмосковные производители смогут представить товары в розничных сетях Саудовской Аравии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

Зампред правительства Подмосковья, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева напомнила об успешном листинге региональной продукции в ОАЭ в 2023 году. Пять компаний смогли укрепить свои позиции в торговых сетях страны, среди которых Union Coop, Grandiose и AllDay.

«В конце года мы анонсировали масштабирование этой практики: расширение присутствия в сетях ОАЭ, а также выход в ретейл Саудовской Аравии и Китая. И уже сейчас мы приглашаем к сотрудничеству подмосковные компании, заинтересованные в господдержке при размещении в розничных сетях королевства», — сказала Зиновьева.

Ранее электронная газета «Дни.ру» сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как правительство столицы помогает предприятиям выпускать импортозамещающую продукцию.

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