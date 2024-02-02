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В Подмосковье реализуют 280 проектов импортозамещения

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В Московской области планируют реализовать около 280 проектов импортозамещения, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
В Подмосковье реализуют 280 проектов импортозамещения
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1».

«В 2022 году мы запустили 21 проект, в прошлом — 56. В планах — ещё почти 200. Среди них есть уникальные для нас направления, например, производство двигателей на Коломенском заводе или лифтов в Серпухове. Предлагаем инвесторам максимально выгодные условия», — сказал Воробьёв.

По его словам, бизнес в Подмосковье может рассчитывать на комплекс федеральных и региональных мер поддержки. Среди них — промышленная ипотека, субсидии и др.

В области уже запустили 77 проектов импортозамещения.

Ранее электронная газета «Дни.ру» сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как правительство столицы помогает предприятиям выпускать импортозамещающую продукцию.

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