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Сбер призвал быстрее обновлять приложение на iOS

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Сбербанк призывает пользователей с устройствами на iOS быстрее обновлять мобильное приложение, так как поддержка старых версий прекращается.
Сбер призвал быстрее обновлять приложение на iOS
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

31 января Сбербанк выпустил новую версию мобильного приложения для установки на устройства с iOS.

Уточнялось, что банк прекратит поддержку старых версий и в течение года они будут отключены.

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