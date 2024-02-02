Сбер призвал быстрее обновлять приложение на iOS

Сбербанк призывает пользователей с устройствами на iOS быстрее обновлять мобильное приложение, так как поддержка старых версий прекращается.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

31 января Сбербанк выпустил новую версию мобильного приложения для установки на устройства с iOS.

Уточнялось, что банк прекратит поддержку старых версий и в течение года они будут отключены.