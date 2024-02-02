Сбер призвал быстрее обновлять приложение на iOS
Сбербанк призывает пользователей с устройствами на iOS быстрее обновлять мобильное приложение, так как поддержка старых версий прекращается.
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе банка.
31 января Сбербанк выпустил новую версию мобильного приложения для установки на устройства с iOS.
Уточнялось, что банк прекратит поддержку старых версий и в течение года они будут отключены.
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