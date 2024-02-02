Bloomberg: расходы США на долговые выплаты вскоре обгонят оборонные

Государственный долг США растёт такими темпами, что скоро только ежегодные выплаты процентов превзойдут весь оборонный бюджет страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Государственный долг составляет $34 трлн и продолжает расти. Вскоре Америке придётся каждый год тратить больше денег на выплату процентов по долгу, чем она тратит на национальную оборону», — пишет агентство.

По данным управления конгресса США по бюджету, ежегодные проценты по долгу достигнут $1,4 трлн к 2033 финансовому году и $5,4 трлн — к 2053 финансовому году.

«Сейчас мы движемся по спирали — это медленная спираль, но это всё ещё спираль — растущего долга и растущих выплат по долгу», — предупредил глава управления Филипп Свагел.

Ранее автор книги «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Нассим Талеб заявил, что США столкнулись со «смертельной спиралью» растущего госдолга.