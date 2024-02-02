RT в Telegram
Подпишись

Bloomberg: расходы США на долговые выплаты вскоре обгонят оборонные

Короткая ссылка
Государственный долг США растёт такими темпами, что скоро только ежегодные выплаты процентов превзойдут весь оборонный бюджет страны.
Bloomberg: расходы США на долговые выплаты вскоре обгонят оборонные
  • AFP

Об этом сообщает Bloomberg.

«Государственный долг составляет $34 трлн и продолжает расти. Вскоре Америке придётся каждый год тратить больше денег на выплату процентов по долгу, чем она тратит на национальную оборону», — пишет агентство.

По данным управления конгресса США по бюджету, ежегодные проценты по долгу достигнут $1,4 трлн к 2033 финансовому году и $5,4 трлн — к 2053 финансовому году.

«Сейчас мы движемся по спирали — это медленная спираль, но это всё ещё спираль — растущего долга и растущих выплат по долгу», — предупредил глава управления Филипп Свагел.

Ранее автор книги «Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Нассим Талеб заявил, что США столкнулись со «смертельной спиралью» растущего госдолга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить