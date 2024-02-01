Банк Англии сохранил ставку на уровне 5,25% годовых.

Об этом говорится на сайте регулятора.

«На своём заседании, завершившемся 31 января 2024 года, Комитет по денежно-кредитной политике большинством в шесть против трёх голосов проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 5,25%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что двое членов предпочли повысить банковскую ставку на 0,25%, до 5,5%. Один из членов предпочёл снизить банковскую ставку на 0,25%.

Ранее Центральный банк Турции повысил учётную ставку с 42,5% до 45%.