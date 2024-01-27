Минэнерго: Россия экспортировала 193 млн т нефти в страны АТР в 2023 году
Об этом сообщает первый замминистра энергетики Павел Сорокин, передаёт РИА Новости.
Отмечается, что общая добыча нефти в России по итогам 2023 года составила 531 млн т.
При этом, по данным агентства, на новых месторождениях она в прошедшем году была на уровне 103 млн т.
Ранее Россия нарастила поставки нефтепродуктов и продовольствия в Мьянму.
Также вице-премьер России Александр Новак заявил, что мировой рынок нефти в настоящий момент сбалансирован и контролируем.