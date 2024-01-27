RT в Telegram
Подпишись

Минэнерго: Россия экспортировала 193 млн т нефти в страны АТР в 2023 году

Короткая ссылка
В прошлом году Россия экспортировала 193 млн т нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Об этом сообщает первый замминистра энергетики Павел Сорокин, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что общая добыча нефти в России по итогам 2023 года составила 531 млн т.

При этом, по данным агентства, на новых месторождениях она в прошедшем году была на уровне 103 млн т.

Ранее Россия нарастила поставки нефтепродуктов и продовольствия в Мьянму.

Также вице-премьер России Александр Новак заявил, что мировой рынок нефти в настоящий момент сбалансирован и контролируем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить