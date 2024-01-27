«Росатом» в 2024 году планирует физические пуски на АЭС в Бангладеш и Индии
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По его словам, также «Росатом» вплотную подходит к физическому пуску на АЭС в Турции. Лихачёв отметил, что там до конца года закончатся пусконаладочные работы.
Высказался глава «Росатома» и о ряде договорённостей с другими странами, которые находятся на стадии высокой готовности.
«Наши белорусские партнёры говорят, не посмотреть ли нам на третий блок новой станции, турецкое правительство ведёт с нами переговоры ещё об одной четырёхблочной станции», — цитирует Лихачёва ТАСС.
Ранее глава «Росатома» высказался об угрозе ядерной аварии на ЗАЭС. По его словам, она может исходить только от ВСУ.