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«Росатом» в 2024 году планирует физические пуски на АЭС в Бангладеш и Индии

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Физические пуски на атомных электростанциях в Бангладеш и Индии планирует осуществить в 2024 году «Росатом». С соответствующим заявлением выступил глава госкорпорации Алексей Лихачёв.
«Росатом» в 2024 году планирует физические пуски на АЭС в Бангладеш и Индии
  • © РИА Новости / Илья Питалев

По его словам, также «Росатом» вплотную подходит к физическому пуску на АЭС в Турции. Лихачёв отметил, что там до конца года закончатся пусконаладочные работы.

Высказался глава «Росатома» и о ряде договорённостей с другими странами, которые находятся на стадии высокой готовности.

«Наши белорусские партнёры говорят, не посмотреть ли нам на третий блок новой станции, турецкое правительство ведёт с нами переговоры ещё об одной четырёхблочной станции», — цитирует Лихачёва ТАСС.

Ранее глава «Росатома» высказался об угрозе ядерной аварии на ЗАЭС. По его словам, она может исходить только от ВСУ.

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