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Решетников: доля экспорта в ЕС и США через порты Петербурга упала с 77% до 13%

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Доля экспорта в страны ЕС и США через порты Петербургской агломерации за два года снизилась с 77% до 13%.
Решетников: доля экспорта в ЕС и США через порты Петербурга упала с 77% до 13%
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом рассказал министр экономического развития России Максим Решетников в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

«Экспорт в европейские страны и США через порты агломерации снизился. За два года их доля сократилась с 77% до 13%», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия продолжает переориентацию экспорта газа на новые рынки, уделяя особое внимание странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

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