В Калининградской области открылось крупное предприятие по солнечной энергетике
- РИА Новости
Производственный комплекс позволяет выращивать слитки и производить пластины монокристаллического кремния для солнечных ячеек суммарной мощностью до 1,3 ГВт в год, пишет РИА Новости. Как отмечает Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), на предприятии создано более 700 высококвалифицированных рабочих мест.
«Новое производство — крупнейший в ЕАЭС производитель компонентов для солнечной энергетики. Его продукция защитит отрасль от конъюнктурных колебаний и откроет дополнительные перспективы развития», — отметил сопредседатель АРВЭ Виктор Вексельберг.
Летом 2023 года сообщалось, что в Ставропольском крае начала работу новая ветроэлектростанция мощностью 160 МВт.