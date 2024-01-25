В Калининградской области открылось крупное предприятие по солнечной энергетике

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл в Калининградской области крупнейшее в стране предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики.

Производственный комплекс позволяет выращивать слитки и производить пластины монокристаллического кремния для солнечных ячеек суммарной мощностью до 1,3 ГВт в год, пишет РИА Новости. Как отмечает Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), на предприятии создано более 700 высококвалифицированных рабочих мест.

«Новое производство — крупнейший в ЕАЭС производитель компонентов для солнечной энергетики. Его продукция защитит отрасль от конъюнктурных колебаний и откроет дополнительные перспективы развития», — отметил сопредседатель АРВЭ Виктор Вексельберг.

Летом 2023 года сообщалось, что в Ставропольском крае начала работу новая ветроэлектростанция мощностью 160 МВт.