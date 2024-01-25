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В Калининградской области открылось крупное предприятие по солнечной энергетике

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Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл в Калининградской области крупнейшее в стране предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики.
В Калининградской области открылось крупное предприятие по солнечной энергетике
  • РИА Новости

Производственный комплекс позволяет выращивать слитки и производить пластины монокристаллического кремния для солнечных ячеек суммарной мощностью до 1,3 ГВт в год, пишет РИА Новости. Как отмечает Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ),  на предприятии создано более 700 высококвалифицированных рабочих мест.

«Новое производство — крупнейший в ЕАЭС производитель компонентов для солнечной энергетики. Его продукция защитит отрасль от конъюнктурных колебаний и откроет дополнительные перспективы развития», — отметил сопредседатель АРВЭ Виктор Вексельберг.

Летом 2023 года сообщалось, что в Ставропольском крае начала работу новая ветроэлектростанция мощностью 160 МВт.

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