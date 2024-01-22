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Аналитик Данильцев спрогнозировал рост товарооборота России и Индии в этом году

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Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев прокомментировал известие о том, что товарооборот России и Индии в январе — ноябре 2023 года достиг рекордных $59,7 млрд. По его мнению, этот показатель ещё увеличится в 2024-м.
Аналитик Данильцев спрогнозировал рост товарооборота России и Индии в этом году
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» эксперт выразил мнение, что рост товарооборота России и Индии в этом году «будет в связи с известными тенденциями к увеличению торговли со странами Азии».

По его словам, объёмы торговли будут зависеть в значительной мере от цен на энергоносители, а также от того, сможет ли Индия увеличить поставки продукции в Россию, так как пока экспорт российских товаров в эту страну значительно превышает импорт.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что товарооборот между Москвой и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вырос более чем на 50% с января по сентябрь 2023 года.

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