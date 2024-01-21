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Орбан: темпы развития Азии фрустрируют Европу, она не может за ними угнаться

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Европа в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
Орбан: темпы развития Азии фрустрируют Европу, она не может за ними угнаться
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в мировой экономике в настоящее время происходит крупная перестройка: Азия неумолимо растёт, при этом европейские страны не могут идти в ногу с этим темпом, и в Европе это вызывает определённую фрустрацию.

Между тем количество государств в Европе, предпочитающих сотрудничество и выступающих за взаимосвязанность, растёт, отметил Орбан.

В октябре российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия в значительной степени уходит с угасающего европейского рынка.

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