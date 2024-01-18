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Орешкин: российская экономика эффективнее европейской справляется с санкциями

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Помощник президента России Максим Орешкин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что Россия в текущих экономических условиях справляется лучше, чем западные страны.
Орешкин: российская экономика эффективнее европейской справляется с санкциями
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Прежде всего, Россия гораздо лучше прошла пандемию, это достижение, приводит его слова сайт kp.ru.

Что касается экономики, то в 2023 году у России лучше показатели, чем у Германии, которая показала отрицательную динамику ВВП, отметил Орешкин.

«Как сказал президент: «Это доказывает, что Европа от России зависела больше, чем Россия от Европы», — подчеркнул он.

Орешкин также отметил, что «благосостояние Европы зависит от поставок энергоносителей из России, товаров из Китая и возможности Европы работать на рынках России и Китая».

Ранее министр экономического развития Максим Решетников на совещании с президентом Владимиром Путиным допустил, что экономика России может обогнать японскую.

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