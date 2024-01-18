Орешкин: российская экономика эффективнее европейской справляется с санкциями
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Прежде всего, Россия гораздо лучше прошла пандемию, это достижение, приводит его слова сайт kp.ru.
Что касается экономики, то в 2023 году у России лучше показатели, чем у Германии, которая показала отрицательную динамику ВВП, отметил Орешкин.
«Как сказал президент: «Это доказывает, что Европа от России зависела больше, чем Россия от Европы», — подчеркнул он.
Орешкин также отметил, что «благосостояние Европы зависит от поставок энергоносителей из России, товаров из Китая и возможности Европы работать на рынках России и Китая».
Ранее министр экономического развития Максим Решетников на совещании с президентом Владимиром Путиным допустил, что экономика России может обогнать японскую.