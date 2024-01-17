Выставка новейших разработок для ТЭК пройдёт в рамках Российской энергетической недели

В Москве под председательством зампреда правительства России Александра Новака прошло первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению международного форума «Российская энергетическая неделя», которая состоится 26 — 28 сентября.

Как отметил Новак, в этом году программа РЭН сохранит свою содержательность, разноплановость и интенсивность, а подготовка и продвижение мероприятия на других площадках приобретёт круглогодичный характер. Одним из таких событий станет День энергетики, который пройдёт 27 января на Международной выставке-форуме «Россия».

«С каждым годом статус форума становится более высоким, несмотря на неопределённость на международной арене. Российская энергетическая неделя стала событием мирового уровня в энергетической отрасли. В этом году мы делаем акцент на диалог с иностранными партнёрами. Особое внимание в программе будет уделено участию глав энергетических компаний зарубежных стран», — сказал Новак.

Основные мероприятия РЭН — 2024 будут организованы 26 и 27 сентября, на 28 сентября запланирован Молодёжный день. Также 26 сентября впервые состоится выставка отраслевых инновационных проектов и высокотехнологичного оборудования для топливно-энергетического комплекса.

Программа РЭН включает такие направления, как нефтегазовая и угольная промышленность, электроэнергетика, цифровые технологии, научно-технологическое развитие энергетической отрасли, климатическая повестка, энергобезопасность.