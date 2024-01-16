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Экономист Перепелица спрогнозировал курс доллара на уровне 85—90 рублей весной

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Кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Денис Перепелица дал прогноз по курсу доллара на весну.
Экономист Перепелица спрогнозировал курс доллара на уровне 85—90 рублей весной
  • РИА Новости

«Весной курс рубля, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 85—90 рублей за доллар в зависимости от действий Банка России, продажи валютной выручки экспортёрами и конъюнктуры мировых цен на нефть», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, пока тенденции таковы, что рубль, скорее всего, поддержат растущие нефтяные котировки, но этот факт может послужить основанием снижения поддержки рубля со стороны властей, что обеспечит российской валюте устойчивость.

Ранее CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко в беседе с РИАМО рассказал, каким ожидается курс юаня в ближайшие дни.

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