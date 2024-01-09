Минфин готовит постановление об ограничении вывоза золота физлицами из России

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что ведомство готовит постановление об ограничении вывоза золота физлицами из страны.

Как он отметил в интервью Интерфаксу, физические лица пытаются с помощью вывоза золота обойти «курсовую» экспортную пошлину.

«Сейчас мы боимся, что ситуация просто выйдет из-под контроля по причине того, что вывоз физлицами стал способом обойти пошлину, причём законным», — указал он.

По его словам, ведомство фиксирует резкий рост вывоза драгоценного метала, при этом данный рост кратный.

Как пояснил Моисеев, в постановлении будут прописаны фиксированные объёмы. Ожидается, что документ будет готов ближе к концу первого квартала.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин поделился прогнозом касательно дальнейшего роста цен на золото.