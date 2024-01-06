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Центробанк: прирост наличных у россиян приблизился к 2 трлн рублей

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Прирост наличных у россиян превысил 1,9 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
Центробанк: прирост наличных у россиян приблизился к 2 трлн рублей
  • РИА Новости

Согласно статистике ЦБ, объём наличных денег в обращении на 1 декабря достиг 17,91 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что Центробанк с 1 января ужесточит лимиты по потребкредитам и микрозаймам для россиян, отдающих на погашение долгов от 50 до 80% своих доходов.

Также россиянам дали советы, как выгодно взять кредит в 2024 году. Отмечается, что после декабрьского повышения ключевой ставки ЦБ России до 16% годовых банки начали отыгрывать удорожание денег. По мнению экспертов, того же следует ждать как минимум в течение I квартала 2024 года.

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