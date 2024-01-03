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Некоторые активы холдинга «Русь-Ойл» перешли под контроль государства

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Несколько нефтяных компаний из холдинга «Русь-Ойл» перешли под контроль Росимущества, записи об этом сделаны в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Некоторые активы холдинга «Русь-Ойл» перешли под контроль государства
  • Gettyimages.ru
  • © Paul Souders

Интерфакс обратил внимание на то, что крупнейший актив, перешедший в управление государства, — ООО «Компания Полярное Сияние».

Эта компания контролирует лицензии на добычу углеводородного сырья в пределах пяти месторождений в Ненецком автономном округе. Такая же мера коснулась ООО «Майорское», его материнское ООО «Компания «Газ и нефть», ООО «Ай-Курусский», ООО «Хортица» и ООО «Восточно-Таловый».

19 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, из которого следует, что немецкая нефтегазовая компания Wintershall и австрийская OMV потеряли свои доли в российских активах.

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