Некоторые активы холдинга «Русь-Ойл» перешли под контроль государства

Несколько нефтяных компаний из холдинга «Русь-Ойл» перешли под контроль Росимущества, записи об этом сделаны в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Интерфакс обратил внимание на то, что крупнейший актив, перешедший в управление государства, — ООО «Компания Полярное Сияние».

Эта компания контролирует лицензии на добычу углеводородного сырья в пределах пяти месторождений в Ненецком автономном округе. Такая же мера коснулась ООО «Майорское», его материнское ООО «Компания «Газ и нефть», ООО «Ай-Курусский», ООО «Хортица» и ООО «Восточно-Таловый».

19 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, из которого следует, что немецкая нефтегазовая компания Wintershall и австрийская OMV потеряли свои доли в российских активах.