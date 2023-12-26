Sankei: Mitsui&Co отзывает в Японию своих сотрудников с «Арктик СПГ — 2»

Компания Mitsui&Co отзывает в Японию всех своих сотрудников с «Арктик СПГ — 2».

Об этом пишет издание Sankei со ссылкой на источники.

В материале сказано, что это связано с «неясными перспективами проекта» после введённых против него санкций Соединённых Штатов.

Между тем, уточняется, что отзыв сотрудников компании не означает, что Япония выходит из проекта.

Газета также пишет, что из-за санкций есть опасность, что Япония, как и другие государства, будет вынуждена пересмотреть планы закупок СПГ.

Mitsui&Co пока не комментирует информацию.

Ранее сообщалось, что иностранные акционеры «Арктик СПГ — 2» заморозили участие в проекте из-за санкций США.

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что компании Китая и России намерены продолжать обычное торгово-экономическое взаимодействие в рамках проекта «Арктик СПГ — 2».