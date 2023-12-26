Тюменская область лидирует среди регионов УрФО по производству молока и мяса

Замгубернатора Тюменской области, глава департамента АПК региона Владимир Чейметов на расширенном заседании правительства региона подвёл предварительные итоги развития областного агропромышленного комплекса в 2023 году.

Об этом информирует Тюменская область сегодня.

По его словам, регион занял первое место в Уральском федеральном округе по производству молока, яиц и — впервые в истории области — мяса.

По сравнению с прошлым годом увеличение объёмов производства молока составило 2,9 тыс. т (+0,9%), мяса — 2,7 тыс. т (+1,9%), яиц — 1009,5 млн штук в 2023 году против 432,6 в 2022-м, сказал замгубернатора.

Таких результатов удалось достичь благодаря реализации инвестиционных проектов, подчеркнул Чейметов.

Ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что 2023 год стал одним из наиболее успешных для российского АПК.