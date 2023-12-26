Тюменская область лидирует среди регионов УрФО по производству молока и мяса
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Об этом информирует Тюменская область сегодня.
По его словам, регион занял первое место в Уральском федеральном округе по производству молока, яиц и — впервые в истории области — мяса.
По сравнению с прошлым годом увеличение объёмов производства молока составило 2,9 тыс. т (+0,9%), мяса — 2,7 тыс. т (+1,9%), яиц — 1009,5 млн штук в 2023 году против 432,6 в 2022-м, сказал замгубернатора.
Таких результатов удалось достичь благодаря реализации инвестиционных проектов, подчеркнул Чейметов.
Ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что 2023 год стал одним из наиболее успешных для российского АПК.