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ЦБ: чистая прибыль банков России с начала года составила 3,2 трлн рублей

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Центральный банк России заявил, что чистая прибыль российских банков с начала 2023 года составила 3,2 трлн рублей.
ЦБ: чистая прибыль банков России с начала года составила 3,2 трлн рублей
  • © Vladimir Baranov/Global Look Press

Об этом говорится в информационно-аналитическом материале финансового регулятора.

«С начала года сектор уже заработал 3,2 трлн рублей, однако совокупный доход будет ниже приблизительно на 0,3 трлн рублей из-за отрицательной переоценки ОФЗ через капитал, минуя прибыль», — указано в материалах ЦБ.

Вместе с этим уточняется, что чистая прибыль в ноябре составила 268 млрд рублей.

Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова рассказала, что в 2024 году около 30 российских банков будут задействованы в пилотировании цифрового рубля.

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