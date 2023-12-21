ЦБ: чистая прибыль банков России с начала года составила 3,2 трлн рублей

Центральный банк России заявил, что чистая прибыль российских банков с начала 2023 года составила 3,2 трлн рублей.

Об этом говорится в информационно-аналитическом материале финансового регулятора.

«С начала года сектор уже заработал 3,2 трлн рублей, однако совокупный доход будет ниже приблизительно на 0,3 трлн рублей из-за отрицательной переоценки ОФЗ через капитал, минуя прибыль», — указано в материалах ЦБ.

Вместе с этим уточняется, что чистая прибыль в ноябре составила 268 млрд рублей.

Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова рассказала, что в 2024 году около 30 российских банков будут задействованы в пилотировании цифрового рубля.