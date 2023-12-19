Перечень приоритетных инвестпроектов на 2024 год утверждён в Татарстане
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Об этом сообщает «Бизнес Online».
Всего в списке 146 проектов из разных областей, среди которых сельское хозяйство и ряд производств: пищевых продуктов, нефтепродуктов, химии, резиновых, пластмассовых и металлических изделий, транспортных средств и оборудования.
Контроль за исполнением постановления возложен на Минэкономики РТ.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что столица предоставит инвесторам больше 9 га земли для реализации четырёх промышленных масштабных инвестиционных проектов (МаИП).