Перечень приоритетных инвестпроектов на 2024 год утверждён в Татарстане

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин специальным постановлением утвердил перечень приоритетных инвестиционных проектов на 2024 год.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Всего в списке 146 проектов из разных областей, среди которых сельское хозяйство и ряд производств: пищевых продуктов, нефтепродуктов, химии, резиновых, пластмассовых и металлических изделий, транспортных средств и оборудования.

Контроль за исполнением постановления возложен на Минэкономики РТ.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что столица предоставит инвесторам больше 9 га земли для реализации четырёх промышленных масштабных инвестиционных проектов (МаИП).