«Росатом» опровергает сообщения о возможном прекращении поставок урана в США

«Росатом» опровергает сообщение американского агентства Bloomberg о том, что Россия якобы может превентивно прекратить поставки урана в США.

Как сообщили СМИ, речь идёт о таком «решении» со стороны «Техснабэкспорта» (Tenex).

«Tenex полностью опровергает как недостоверную информацию о приписываемых американскому подразделению Tenex «предупреждениях» о возможности «упреждающего» запрета на поставки обогащённого урана в США», — сообщила российская госкорпорация.

Ни сам Tenex, ни дочерние общества компании не делали подобных уведомлений, отметил «Росатом».

«Мы всегда выполняли в полном объёме и в согласованный срок свои контрактные обязательства и будем продолжать это делать впредь», — подчеркнули в пресс-службе, сообщение которой приводит РИА Новости.

Агентство Bloomberg ранее опубликовало сообщение о том, что «Техснабэкспорт» (входит в «Росатом») предупредила клиентов из Соединённых Штатов о том, что власти России могут превентивно запретить экспорт урана в США, если Вашингтон введёт эмбарго на его импорт с 2028 года.