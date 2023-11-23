Товарооборот Удмуртии и ОАЭ вырос в четыре раза в 2023 году

Товарооборот Удмуртии и Объединённых Арабских Эмиратов увеличился в четыре раза в 2023 году.

Как передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии, соответствующие данные были озвучены во время встречи постоянного представителя главы республики при президенте России — зампреда правительства республики Константина Сунцова с чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмадом Султаном Есса Альджабером.

По словам Сунцова, внешнеторговый оборот Удмуртии и ОАЭ в первом полугодии текущего года в четыре раза превысил показатель за весь 2022 год, а в сравнении с 2021-м он вырос в 26 раз.

Ранее сообщалось, что объём торговли между Китаем и Тверской областью превысил 138 млн рублей по итогам первого полугодия 2023 года.