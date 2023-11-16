В ТиНАО ввели почти 5 млн квадратных метров коммерческих площадей с 2012 года

В Троицком и Новомосковском округах Москвы (ТиНАО) с 2012 года построили и ввели в эксплуатацию 4,9 млн кв. м коммерческой недвижимости.

Об этом информирует НСН.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что в текущий момент в Новой Москве функционирует порядка 48 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса и около 200 крупных предприятий.

Самый крупный объект, введённый в округе за эти годы, — комплекс зданий технополиса модульного домостроения в Марушкинском поселении общей площадью больше 26 тыс. кв. м. Также в 2024 году здесь возведут ещё один крупный производственно-логистический комплекс.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.