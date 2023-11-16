В ТиНАО ввели почти 5 млн квадратных метров коммерческих площадей с 2012 года
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Об этом информирует НСН.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что в текущий момент в Новой Москве функционирует порядка 48 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса и около 200 крупных предприятий.
Самый крупный объект, введённый в округе за эти годы, — комплекс зданий технополиса модульного домостроения в Марушкинском поселении общей площадью больше 26 тыс. кв. м. Также в 2024 году здесь возведут ещё один крупный производственно-логистический комплекс.
Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.