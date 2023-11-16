RT в Telegram
Подпишись

В ТиНАО ввели почти 5 млн квадратных метров коммерческих площадей с 2012 года

Короткая ссылка
В Троицком и Новомосковском округах Москвы (ТиНАО) с 2012 года построили и ввели в эксплуатацию 4,9 млн кв. м коммерческой недвижимости.
В ТиНАО ввели почти 5 млн квадратных метров коммерческих площадей с 2012 года
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом информирует НСН.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что в текущий момент в Новой Москве функционирует порядка 48 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса и около 200 крупных предприятий.

Самый крупный объект, введённый в округе за эти годы, — комплекс зданий технополиса модульного домостроения в Марушкинском поселении общей площадью больше 26 тыс. кв. м. Также в 2024 году здесь возведут ещё один крупный производственно-логистический комплекс.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить