Трутнев провёл совещание о ходе реализации инвестпроектов в Хабаровском крае

Вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев провёл в Хабаровске совещание о ходе реализации инвестиционных проектов на территории края. В нём принял участие губернатор Михаил Дегтярёв.

Собравшиеся обсудили проекты, связанные с различными отраслями экономики, такими как горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, автомобилестроение, логистика, торговля, передаёт transsibinfo.com.

Дегтярёв, в частности, отметил, что такие встречи «позволяют эффективно взаимодействовать с инвесторами на различных уровнях».

Со своей стороны, Трутнев заявил, что инвестпроекты определяют рост экономического потенциала региона.

«Хабаровский край занимает третье место по объёму привлечённых инвестиций на Дальнем Востоке. Здесь реализуется 131 инвестиционный проект, получающий государственную поддержку, и общий объём инвестиций составляет 680 млрд рублей», — отметил полпред.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Центральном административном округе Москвы выделили застройщикам более 3,6 га земли для реализации масштабных инвестиционных проектов (МАиП) с начала 2023 года.