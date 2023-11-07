RT в Telegram
Подпишись

Силуанов: внешнее управление компаниями вводится лишь в исключительных случаях

Короткая ссылка
Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что в России внешнее управление компаниями вводится лишь в исключительных случаях.
Силуанов: внешнее управление компаниями вводится лишь в исключительных случаях
  • РИА Новости

Он отметил, что данная мера реализуется в случае несоблюдения компаниями взятых на себя обязательств, в том числе социального характера.

«Россия принимает ответные меры, вводя внешнее управление в отношении ряда компаний из недружественных стран... это происходит в исключительных случаях, когда компании не соблюдают взятые на себя обязательства, в том числе социального характера, либо же нарушают законодательство Российской Федерации», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет оказывать содействие иностранным компаниям, готовым работать в России.

Также вице-президент Торгово-промышленной палаты России Вадим Чубаров прокомментировал вступившие в силу поправки к КоАП, снижающие нагрузку на бизнес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить