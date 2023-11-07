Силуанов: внешнее управление компаниями вводится лишь в исключительных случаях

Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что в России внешнее управление компаниями вводится лишь в исключительных случаях.

Он отметил, что данная мера реализуется в случае несоблюдения компаниями взятых на себя обязательств, в том числе социального характера.

«Россия принимает ответные меры, вводя внешнее управление в отношении ряда компаний из недружественных стран... это происходит в исключительных случаях, когда компании не соблюдают взятые на себя обязательства, в том числе социального характера, либо же нарушают законодательство Российской Федерации», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет оказывать содействие иностранным компаниям, готовым работать в России.

Также вице-президент Торгово-промышленной палаты России Вадим Чубаров прокомментировал вступившие в силу поправки к КоАП, снижающие нагрузку на бизнес.