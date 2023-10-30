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Малый бизнес Калининградской области привлёк 7,5 млрд рублей за счёт средств нацпроекта

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Малый и средний бизнес Калининградской области привлёк 7,5 млрд рублей за счёт средств национального проекта.
Малый бизнес Калининградской области привлёк 7,5 млрд рублей за счёт средств нацпроекта
  • Gettyimages.ru
  • © Svetlana Sarapultseva

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

С начала 2023 года представители МСП получили финансовую поддержку при помощи гарантий и поручительств участников Национальной гарантийной системы на 4,65 млрд рублей.

Финансирование привлекли 280 калининградских компаний.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, прирост числа получателей поддержки составил 8%, объёма — 30%.

Ранее сообщалось, что малый бизнес в январе — июне 2023 года обеспечил 15% всего оборота экономики Удмуртии.

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