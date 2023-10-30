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ФТС призвала активнее использовать бартерные сделки во внешней торговле России

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Начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергей Шкляев призвал активнее использовать бартерные сделки во внешней торговле России.
ФТС призвала активнее использовать бартерные сделки во внешней торговле России
  • РИА Новости

«Есть и бартер... На сегодняшний день по законодательству можно спокойно пользоваться этим видом внешнеэкономических сделок и осуществлять взаимное исполнение обязательств по контрактам. Да, может быть не в полной мере этот вид сделок используется сегодня», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что ФТС постаралась дополнительно донести до участников внешнеэкономической деятельности преимущества бартерных сделок и ещё раз призвала активно использовать данный вид торгового взаимодействия.

В сентябре в ФТС заявили, что внешняя торговля России по физическому объёму превысила уровень 2022 года.

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