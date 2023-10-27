Экономист Лобода спрогнозировал цену на нефть до $90 до конца года

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода заявил, что в моменте цены на нефть Brent могут преодолеть отметку в $100 за баррель, но до конца года будут находиться в диапазоне $80—90.

«Скорее всего, до конца года сработает нейтральный сценарий, при котором сбалансированная цена на нефть будет находиться в диапазоне $80—90, который очень комфортен для российских экспортёров и бюджета. Расчёт бюджетного правила в следующем году будет исходить из цены $60 за баррель», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как считает эксперт, если мировые цены на нефть сохранятся на уровне $70—80 за баррель, то российская сторона всё равно будет в выигрыше.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков заявил, что к концу 2023 года стоимость барреля нефти Brent может приблизиться к $100.