Предприятия Москвы увеличили объём выпуска изделий из бумаги в 2022—2023 годах

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что столичные производители бумаги в 2022 году нарастили выпуск своей продукции на 36,5%.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«В этом году положительная динамика сохраняется. За восемь месяцев 2023-го объём выпуска увеличился на 10,2%», — добавил Ефимов.

В настоящее время в столице более 70 компаний занимаются производством продукции из бумаги. Больше всего производят упаковки: коробки, пакеты и другую бумажную тару. Также предприятия изготавливают канцелярские принадлежности, санитарно-гигиенические изделия, офисную и фотографическую бумагу и др.

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