Предприятия Москвы увеличили объём выпуска изделий из бумаги в 2022—2023 годах
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
«В этом году положительная динамика сохраняется. За восемь месяцев 2023-го объём выпуска увеличился на 10,2%», — добавил Ефимов.
В настоящее время в столице более 70 компаний занимаются производством продукции из бумаги. Больше всего производят упаковки: коробки, пакеты и другую бумажную тару. Также предприятия изготавливают канцелярские принадлежности, санитарно-гигиенические изделия, офисную и фотографическую бумагу и др.
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