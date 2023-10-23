Депутат Аксаков: новый закон обяжет банки в полной мере информировать о кредитах
Многие кредитные организации вводили в заблуждение потенциальных клиентов, привлекая их выгодной процентной ставкой, но не оглашая полный перечень требований для её получения. Кроме того, не всю информацию о кредитах банки предоставляли достоверно.
В июле президент Владимир Путин подписал закон, совершенствующий порядок расчёта полной стоимости кредита.
Главной причиной появления этого закона Аксаков назвал борьбу с закредитованностью граждан, а также повышение уровня информированности потребителей о предлагаемых финансовых продуктах.
«То, что это наведёт порядок на рынке, — 100%. Больше граждан получат максимальную информацию о продукте и подойдут к взятию кредита более ответственно», — подчеркнул депутат в беседе с «Парламентской газетой».
Кроме того, за навязывание дополнительных услуг введены штрафы.
Раннее сообщалось, что суд обязал Райффайзенбанк выложить контррекламу в связи с распространением недостоверной рекламы акции «Кешбэк на всё».