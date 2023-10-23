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Депутат Аксаков: новый закон обяжет банки в полной мере информировать о кредитах

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал закон, одним из авторов которого является, согласно которому кредитные организации теперь обязаны информировать потребителя о максимальной сумме платежей и всех условиях займа. Закон вступает в силу с 23 октября.

Многие кредитные организации вводили в заблуждение потенциальных клиентов, привлекая их выгодной процентной ставкой, но не оглашая полный перечень требований для её получения. Кроме того, не всю информацию о кредитах банки предоставляли достоверно.

В июле президент Владимир Путин подписал закон, совершенствующий порядок расчёта полной стоимости кредита.

Главной причиной появления этого закона Аксаков назвал борьбу с закредитованностью граждан, а также повышение уровня информированности потребителей о предлагаемых финансовых продуктах.

«То, что это наведёт порядок на рынке, — 100%. Больше граждан получат максимальную информацию о продукте и подойдут к взятию кредита более ответственно», — подчеркнул депутат в беседе с «Парламентской газетой».

Кроме того, за навязывание дополнительных услуг введены штрафы.

Раннее сообщалось, что суд обязал Райффайзенбанк выложить контррекламу в связи с распространением недостоверной рекламы акции «Кешбэк на всё».

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