«Транснефть» увеличила чистую прибыль в четыре раза по итогам января — сентября

Компания «Транснефть» сообщила финансовые показатели за январь — сентябрь 2023 года.

Об этом информирует oilcapital.ru.

По данным компании, чистая прибыль по РСБУ выросла более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и превысила 190 млрд рублей.

Выручка увеличилась на 7% и составила 884 млрд рублей.

Ранее советник президента компании «Транснефть» Игорь Дёмин сообщил, что с субботы, 7 октября, в портах Приморска и Новороссийска началась отгрузка дизельного топлива.