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ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль магазинов для борьбы с отмыванием денег

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ЦБ обновил рекомендации банкам по контролю магазинов и других торгово-сервисных организаций для борьбы со схемой обналичивания денег.
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль магазинов для борьбы с отмыванием денег
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РБК.

«В ходе мониторинга эквайринговых операций кредитных организаций Банк России выявил некоторые уязвимости, позволяющие использовать эту услугу недобросовестными участниками рынка», — сообщил представитель ЦБ.

По его словам, ряд кафе и ресторанов использовали для приёма оплаты терминалы безналичной оплаты и контрольно-кассовую технику, оформленные на третьих лиц.

Ранее в пресс-службе Уральского ГУ Банка России рассказали, что в регионе набирает обороты схема мошенничества, построенная на уловке о «специальном» счёте в Центробанке.

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