ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль магазинов для борьбы с отмыванием денег

ЦБ обновил рекомендации банкам по контролю магазинов и других торгово-сервисных организаций для борьбы со схемой обналичивания денег.

Об этом сообщает РБК.

«В ходе мониторинга эквайринговых операций кредитных организаций Банк России выявил некоторые уязвимости, позволяющие использовать эту услугу недобросовестными участниками рынка», — сообщил представитель ЦБ.

По его словам, ряд кафе и ресторанов использовали для приёма оплаты терминалы безналичной оплаты и контрольно-кассовую технику, оформленные на третьих лиц.

Ранее в пресс-службе Уральского ГУ Банка России рассказали, что в регионе набирает обороты схема мошенничества, построенная на уловке о «специальном» счёте в Центробанке.