Кабмин установил объём продаж валютной выручки для ряда экспортёров с 16 октября

Правительство определило долю валютной выручки, которую отдельные экспортёры должны будут продавать с 16 октября.

«Начиная с 16 октября этого года отдельные российские экспортёры в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что список экспортёров, которые будут обязаны продавать валютную выручку, будет закрытым из-за недружественных действий ряда стран.