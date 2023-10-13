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Кабмин установил объём продаж валютной выручки для ряда экспортёров с 16 октября

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Правительство определило долю валютной выручки, которую отдельные экспортёры должны будут продавать с 16 октября.
Кабмин установил объём продаж валютной выручки для ряда экспортёров с 16 октября
  • РИА Новости

«Начиная с 16 октября этого года отдельные российские экспортёры в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что список экспортёров, которые будут обязаны продавать валютную выручку, будет закрытым из-за недружественных действий ряда стран.

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