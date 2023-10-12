В Москве продолжат программы поддержки предпринимателей в 2024 году

В Москве в следующем году продолжат реализацию программ поддержки предпринимателей, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как отметил Собянин, промышленные предприятия смогут получить компенсацию до 50% затрат на подключение к инженерным сетям, субсидию на покупку оборудования или льготный кредит.

«Сохраним все программы поддержки предпринимателей и производственных компаний», — сказал мэр.

По его словам, реальный сектор сохранит приоритетный характер для бюджета столицы на 2024—2026 годы.

Ранее НСН сообщала, что в Москве число самозанятых превысило 1,4 млн человек.