В Москве продолжат программы поддержки предпринимателей в 2024 году
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Как отметил Собянин, промышленные предприятия смогут получить компенсацию до 50% затрат на подключение к инженерным сетям, субсидию на покупку оборудования или льготный кредит.
«Сохраним все программы поддержки предпринимателей и производственных компаний», — сказал мэр.
По его словам, реальный сектор сохранит приоритетный характер для бюджета столицы на 2024—2026 годы.
Ранее НСН сообщала, что в Москве число самозанятых превысило 1,4 млн человек.