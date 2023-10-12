Узнать больше

В Москве продолжат программы поддержки предпринимателей в 2024 году

Короткая ссылка
В Москве в следующем году продолжат реализацию программ поддержки предпринимателей, заявил мэр Сергей Собянин.
В Москве продолжат программы поддержки предпринимателей в 2024 году

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как отметил Собянин, промышленные предприятия смогут получить компенсацию до 50% затрат на подключение к инженерным сетям, субсидию на покупку оборудования или льготный кредит.

«Сохраним все программы поддержки предпринимателей и производственных компаний», — сказал мэр.

По его словам, реальный сектор сохранит приоритетный характер для бюджета столицы на 2024—2026 годы.

Ранее НСН сообщала, что в Москве число самозанятых превысило 1,4 млн человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить