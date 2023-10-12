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Экономист Сухарев прокомментировал указ о продаже валютной выручки экспортёров

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Экономист Олег Сухарев назвал полезным указ о продаже валютной выручки экспортёров.
Экономист Сухарев прокомментировал указ о продаже валютной выручки экспортёров
  • РИА Новости

«На мой взгляд, указ этот полезен тем, что определённым образом централизует контроль над валютным рынком и упорядочивает валютное регулирование. Это способствует укреплению рубля и предотвращению его девальвации», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, это также централизует и повышает уровень регулирования на валютном рынке.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что указ о продаже валютной выручки экспортёров направлен на то, чтобы создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка.

Он добавил, что эти меры помогут снизить возможность для валютных спекуляций.

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