Названы даты Петербургского международного юридического форума 2024 года
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Об этом сообщает сайт kp.ru
Как заявили в пресс-службе форума, на встречах представителей юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ будут подниматься вопросы бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в современных условиях.
Мероприятие состоится в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».
Ранее сообщалось, что форум креативных индустрий пройдёт 13—15 октября в Ростове-на-Дону