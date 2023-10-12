Названы даты Петербургского международного юридического форума 2024 года

Организаторы Петербургского международного юридического форума назвали даты проведения мероприятия. Деловое событие состоится 27—28 июня.

Об этом сообщает сайт kp.ru

Как заявили в пресс-службе форума, на встречах представителей юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ будут подниматься вопросы бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в современных условиях.

Мероприятие состоится в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Ранее сообщалось, что форум креативных индустрий пройдёт 13—15 октября в Ростове-на-Дону