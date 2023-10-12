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Названы даты Петербургского международного юридического форума 2024 года

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Организаторы Петербургского международного юридического форума назвали даты проведения мероприятия. Деловое событие состоится 27—28 июня.
Названы даты Петербургского международного юридического форума 2024 года
  • Gettyimages.ru
  • © Sylvain Sonnet

Об этом сообщает сайт kp.ru

Как заявили в пресс-службе форума, на встречах представителей юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ будут подниматься вопросы бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в современных условиях.

Мероприятие состоится в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Ранее сообщалось, что форум креативных индустрий пройдёт 13—15 октября в Ростове-на-Дону

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