Жапаров: Киргизия и Россия договорились увеличить товарооборот до $5 млрд
- РИА Новости
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Его слова приводит РИА Новости.
«Мы сошлись во мнении, что объём товарооборота между нашими странами не отвечает потенциалу, который у нас имеется. В этой связи мы договорились принять меры по его дальнейшему увеличению и выйти на амбициозный уровень взаимной торговли в $5 млрд», — сказал он по итогам переговоров в российским президентом Владимиром Путиным в Бишкеке.
Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее сообщил, что внешнеторговый оборот региона и Киргизии увеличился в 1,6 раза за год.