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Жапаров: Киргизия и Россия договорились увеличить товарооборот до $5 млрд

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Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что объем товарооборота республики с Россией не отвечает интересам двух стран, договорились увеличить его до $5 млрд.
Жапаров: Киргизия и Россия договорились увеличить товарооборот до $5 млрд
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Его слова приводит РИА Новости.

«Мы сошлись во мнении, что объём товарооборота между нашими странами не отвечает потенциалу, который у нас имеется. В этой связи мы договорились принять меры по его дальнейшему увеличению и выйти на амбициозный уровень взаимной торговли в $5 млрд», — сказал он по итогам переговоров в российским президентом Владимиром Путиным в Бишкеке.

Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее сообщил, что внешнеторговый оборот региона и Киргизии увеличился в 1,6 раза за год.

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