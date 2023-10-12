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Центробанк: возврат продажи валютной выручки улучшит ситуацию с ликвидностью

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В Центробанке заявили, что возврат в России обязательной продажи валютной выручки улучшит ситуацию с ликвидностью на рынке.
Центробанк: возврат продажи валютной выручки улучшит ситуацию с ликвидностью
  • globallookpress.com
  • © Svetlana Vozmilova

Об этом сообщает РИА Новости.

Как пояснили в ЦБ, установление требования по продаже валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации валюты и улучшить ситуацию с ликвидностью на рынке.

Кроме того, данное решение может внести вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке, отмечает регулятор.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что указ о продаже валютной выручки экспортёров направлен на то, чтобы создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка.

Он добавил, что эти меры помогут снизить возможность для валютных спекуляций.

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