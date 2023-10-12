Центробанк: возврат продажи валютной выручки улучшит ситуацию с ликвидностью

В Центробанке заявили, что возврат в России обязательной продажи валютной выручки улучшит ситуацию с ликвидностью на рынке.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как пояснили в ЦБ, установление требования по продаже валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации валюты и улучшить ситуацию с ликвидностью на рынке.

Кроме того, данное решение может внести вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке, отмечает регулятор.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что указ о продаже валютной выручки экспортёров направлен на то, чтобы создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка.

Он добавил, что эти меры помогут снизить возможность для валютных спекуляций.