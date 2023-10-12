Новак: вектор развития газовой отрасли России — увеличение поставок на восток
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«Наш вектор развития — это поставки в большей степени на восток, развитие сжиженного природного газа, который можно поставлять в любую точку мира транспортом», — сказал он.
Новак добавил, что в России сейчас происходит глобальная диверсификация газовой отрасли.
Ранее российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что рост спроса на СПГ в мире к концу десятилетия может достигнуть 600 млн т.
По его словам, в 2024 году терминалы по приёму СПГ будут действовать в 55 государствах.