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Новак: вектор развития газовой отрасли России — увеличение поставок на восток

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Вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что вектор развития газовой отрасли России заключается в увеличении поставок на восток.
Новак: вектор развития газовой отрасли России — увеличение поставок на восток
  • Gettyimages.ru
  • © songqiuju

«Наш вектор развития — это поставки в большей степени на восток, развитие сжиженного природного газа, который можно поставлять в любую точку мира транспортом», — сказал он.

Новак добавил, что в России сейчас происходит глобальная диверсификация газовой отрасли.

Ранее российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что рост спроса на СПГ в мире к концу десятилетия может достигнуть 600 млн т.

По его словам, в 2024 году терминалы по приёму СПГ будут действовать в 55 государствах.

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