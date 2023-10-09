В технопарке ХМАО будут производить биопротезы

В Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, в технопарке «Сириус Б» предприятие, которое станет его резидентом, наладит производство биопротезов.

Об этом сообщает URA.RU.

«Планируется включить в состав резидентов, изготавливающих протезы и другие медицинские изделия для восстановления опорно-двигательного аппарата, нетканые и нетканые иглопробивные материалы», — сообщается в публикации властей региона.

Ранее НСН сообщала, что в Московском научно-исследовательском инструментальном институте АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» (находится под управлением ООО «РТ-Капитал») представили новую инновационную разработку — ультрапрецизионный токарный станок УТС-300 с внедрённой системой числового программного управления «Мехатроника».