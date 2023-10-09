Узнать больше

В технопарке ХМАО будут производить биопротезы

Короткая ссылка
В Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, в технопарке «Сириус Б» предприятие, которое станет его резидентом, наладит производство биопротезов.
В технопарке ХМАО будут производить биопротезы
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Планируется включить в состав резидентов, изготавливающих протезы и другие медицинские изделия для восстановления опорно-двигательного аппарата, нетканые и нетканые иглопробивные материалы», — сообщается в публикации властей региона.

Ранее НСН сообщала, что в Московском научно-исследовательском инструментальном институте АО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» (находится под управлением ООО «РТ-Капитал») представили новую инновационную разработку — ультрапрецизионный токарный станок УТС-300 с внедрённой системой числового программного управления «Мехатроника».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить