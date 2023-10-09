Московские производители нарастили выпуск электрооборудования на 104%

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что объём производства электрического оборудования на столичных предприятиях увеличился на 104,4% за восемь месяцев текущего года по сравнению с прошлогодними показателями.

Об этом информирует НСН.

В Москве функционирует более 130 производств электрического оборудования, где трудятся более 17 тыс. человек. Они производят распределительные и осветительные приборы, контрольно-измерительную аппаратуру, аккумуляторные батареи и другие устройства.

«В частности, производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств увеличилось на 131,9%, электрических ламп и осветительного оборудования — на 6,7%, кабелей и кабельной арматуры — на 3,7%», — приводятся в материале слова Ефимова.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2023 года предприятия в Ульяновской области получили финансовую поддержку более чем на 150 млн рублей.