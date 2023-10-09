Московские производители нарастили выпуск электрооборудования на 104%
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
В Москве функционирует более 130 производств электрического оборудования, где трудятся более 17 тыс. человек. Они производят распределительные и осветительные приборы, контрольно-измерительную аппаратуру, аккумуляторные батареи и другие устройства.
«В частности, производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств увеличилось на 131,9%, электрических ламп и осветительного оборудования — на 6,7%, кабелей и кабельной арматуры — на 3,7%», — приводятся в материале слова Ефимова.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2023 года предприятия в Ульяновской области получили финансовую поддержку более чем на 150 млн рублей.